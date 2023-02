L’office de météorologique a indiqué que de fortes chutes de neige sont attendues sur les hauteurs de plus de 800 mètres dans le centre et l’est du pays.

Le bulletin précise que les wilayas concernées sont Médéa, Blida, Boumerdes , Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Batna, Constantine, Skikda et Constantine. Les quantités attendues varieront entre 10 et 20 cm.

La validité du bulletin s’étendra de 12h aujourd’hui à 12h mercredi.