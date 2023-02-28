على من صوّت بلماضي في خياره للأفضل خلال 2022؟

أظهرت نتائج التصويت على أفضل لاعب في العالم لعام 2022، في استفتاء الفيفا، أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، اختار كريم بن زيمة، في المركز الأول، وفق ما جاء اليوم عبر موقع "كورة".

وصوت بلماضي، لصالح المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، في المركز الثالث.

كما صوت بلماضي لصالح وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قبل ليونيل سكالوني وكارلو أنشيلوتي.



ومنح مدرب الخضر، صوته إلى الحارس المغربي ياسين بونو، قبل إيميليانو مارتينيز وإيدرسون.

ولم يكن بلماضي، المدرب الوحيد الذي اختار بن زيمة كأفضل لاعب للعام الماضي، حيث سايره مدربو الكويت وفلسطين والبنين والغابون وموريتانيا وموريشيوس ونيجيريا والسيشل وجزر القمر وجيبوتي.

وسار على نفس النهج، مدربو البوسنة وبلغاريا وجبل طارق ونيكاراغوا وبورتوريكو وهايتي وماكاو وجزر كايمان وسان كيتس.

أما ديديه ديشامب مدرب فرنسا، فقد وضع بن زيمة في المركز الثاني خلف كيليان مبابي، ومتقدما على ليونيل ميسي. من جهة أخرى، صوت قادة منتخبات كرواتيا والسويد والإمارات وعمان واليابان وأذربيجان وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكونغو وإيسواتيني وغامبيا وجزر الفارو وهايتي والهند وجامايكا وليسوتو وليبيريا وماكاو وجزر كايمان، وسان كيتس، لصالح بن زيمة كأفضل لاعب.

وغاب تصويت قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، فيما ذهبت اختيارات هيغو لوريس، قائد المنتخب الفرنسي قبل اعتزاله إلى مبابي وبن زيمة وميسي على التوالي.