الجزائر-تونس: مقترح لإنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود

تعقد اللجنة القنصلية الجزائرية التونسية، بدءا من يوم أمس الاثنين، اجتماعا هو الأول من نوعه منذ آخر اجتماع لها عام 2018، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمسائل القنصلية وحركة تنقّل الأفراد والإقامة والعمل والتملك التي تخص الرعايا في البلدين، وبحث إمكانية حلحلة بعض المشكلات العالقة والنظر في آليات تفعيل اتفاقات سابقة تنظم أوضاع الرعايا والتعاون القنصلي والمدني بين تونس والجزائر.

وصل وفد تونسي يمثّل عددا من القطاعات الوزارية إلى الجزائر، للمشاركة في اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة الجزائرية التونسية التي تبدأ اليوم دورتها 22.

وقالت مصادر تونسية مسؤولة تشارك في الاجتماع الذي يدوم يومين لـ"الخبر"، أن "هذا الاجتماع مهمّ ويعود بعد توقّف اجتماع هذه اللجنة القنصلية بسبب أزمة كورونا منذ عام 2018، ومن شأنه أن يعزّز سبل تنظيم أفضل لحل مشترك لمشاكل الرعايا المستوطنين في البلدين".

وأكدت نفس المصادر، أن "تونس ستقدّم خلال الاجتماع مقترحا لإعادة إنشاء مناطق صناعية مشتركة بين الجزائر في المنطقة الحدودية"، بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين وامتصاص اليد العاملة العاطلة مما يساعد على تعزيز التنمية في المناطق الحدودية، في انتظار تجسيد اتفاق المناطق الحرة الحدودية"، في سياق مسعى لإعادة تفعيل مشروع إقامة مناطق صناعية مشتركة على المناطق الحدودية بين البلدين، كان تم الاتفاق عليه في أوت 2014، خلال زيارة سابقة لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، حيث كان مقررا إقامة أول منطقة صناعية مشتركة في المنطقة الحدودية القريبة من قلعة سنان التونسية تديرها لجنة مشتركة بين البلدين.

ويناقش الاجتماع بدرجة أخص، مسائل قنصلية، كقضايا حق التملك لرعايا البلدين وتسجيل الأملاك العقارية، خاصة وأن الجزائريين المقيمين في تونس والتونسيين المقيمين في الجزائر، يجدون صعوبات في اقتناء وتسجيل حيازة أملاك عقارية، حيث لم يحز سوى 155 جزائري على حق تسجيل أملاك عقارية في تونس عام 2019. ويبرر الجانب التونسي ضعف الأرقام بعدم وجود معاملة بالمثل من الجانب الجزائري، لظروف مشكلات سياسية طارئة وعراقيل بيروقراطية في البلدين، على الرغم من أن الجزائر وتونس ترتبطان باتفاقية قنصلية تعود إلى عام 1963، كما يناقش في الاجتماع قضايا نقل الأملاك وتحويل الأموال بين البلدين.

ويرغب الجانب التونسي، حسب نفس المصادر، وضع خطة تعاون لإجراء التربصات المشتركة والزيارات الميدانية وتبادل الخبرات في مجال المسح العقاري وإفادة الجانب الجزائري بتجربة الديوان والأملاك العقارية التونسي الناجحة في مسح وتسجيل أكثر من 85 في المائة من الأراضي والعقارات والشقق على نظام مسح إعلامي تم تطويره محليا، سمح برقمنة المعاملات والخدمات العقارية. وفي المقابل الاستفادة من التجربة الجزائرية في حل مشكلة أراضي العرش والمساحة المملوكة عرفيا لقبائل أو مجموعات سكنية نجحت الجزائر في تسويتها مبكرا.

ويسبق اجتماع اللجنة القنصلية التي تعدّ فرعا من اللجنة العليا المشتركة، اجتماعا مرتقبا في الفترة المقبلة للجنة المشتركة العليا بين البلدين برئاسة رئيسي حكومة البلدين، حيث كانت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قد أعلنت خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي، عن التحضير المشترك لعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى، خاصة في ظل تطور لافت للعلاقات بين البلدين.