ميلة: توقيف شخص انتحل صفة إطار في الدولة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرجيوة من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، في قضية نصب واحتيال، جنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، جنحة انتحال اسم الغير وحيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس.

العملية تمت بناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات إلى مقر الفرقة ضد المسمى (خ-م/أ)، مفادها تعرضها لعملية نصب واحتيال، مباشرة تم تنشيط الاستعلامات للبحث والتحري حول المشتبه فيه، التي أفضت إلى تحديد مكان تواجده. وبعد تشكيل خطة محكمة تم توقيفه على متن سيارة أجرة ببلدية فرجيوة واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه، مع استدعاء الشاكية التي تعرفت عليه مباشرة.

بعد التحقيق المعمق تبين أن المعني كان ينتحل صفة ضابط في سلاح الدرك الوطني برتبة ملازم أول، كما تقدم لخطبة الضحية الأمر الذي سهل عليه عملية النصب والاحتيال عليها بمبلغ مالي يقدر بـ 115 مليون سنتيم. وبإذن بالتفتيش الصادر عن محكمة فرجيوة، باشر أفراد الفرقة عملية تفتيش منزل المشتبه فيه التي أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس متمثلة في: خنجر بطول 45 سم خنجرين بطول 30 سم وساطور بطول 39 سم.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة، هذا الأخير الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بميلة.