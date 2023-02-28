درك بومرداس يفكك عصابة تعتدي على ممتلكات المواطنين

كشفت قيادة الدرك الوطني لبومرداس بأن فرقة الدرك الوطني لبلدية خروبة تمكنت من تفكيك عصابة مختصة في الاعتداء على المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم، تنشط عبر ولايات الجزائر، البليدة وبومرداس.

تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين حول تعرضه لاعتداء وسلبه مبلغ مالي باستحضار مركبتين، وبعدها تم فتح تحقيق واستعمال جميع التقنيات المتاحة، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، أين تم التعرف عليهم من قبل الضحية، وتم حجز سيارتين سياحيتين تستعملان في السرقة.

بعد استعمال تقنية المقاربة تم حل قضية مماثلة ضحاياها كذلك من مستعملي الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية الأربعطاش.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السلطات القضائية المختصة وإيداعهم الحبس بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية والسرقة بتوافر ظروف التعدد وظرف العنف أو التهديد به باستعمال سلاح ظاهر.