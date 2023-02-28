ميلان يتجه للتخلي عن عدلي

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي أن نادي نانت يريد الظفر بخدمات الفرانكو جزائري ياسين عدلي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ووفق موقع " butfootballclub"، واستنادا إلى " لاغازيت ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادي آسي ميلان يستعد للتخلي عن عدلي بعدما فشل اللاعب الشاب والمرشح للالتحاق بالمنتخب الجزائري، في إثبات نفسه حيث لم يظهر إلا في أربع مناسبات مع الميلان ولعب 114 دقيقة.

ووفق المصدر ذاته، فإن نادي ميلان يستعد للقيام بثورة كبيرة على مستوى تعداده الصائفة المقبلة ومن المتوقع أن يكون عدلي الذي كلف خزينة " الروسونيري"8.5 مليون يورو أبرز المغادرين بالرغم من ارتباطه بعقد إلى غاية جوان 2026.