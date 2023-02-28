تيبازة: تدخلات لفتح الطرقات التي كستها الثلوج

تدخلت مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية تيبازة، اليوم الثلاثاء، لإزالة الثلوج على مستوى الطريق الرابط بين سيدي سالم وبني ميلك المركز ببلدية بني ميلك أقصى جنوب غرب الولاية.

ويأتي هذا التدخل في أعقاب تساقط الثلوج الليلة الماضية على مرتفعات الجهة الغربية لولاية تيبازة الممتدة بين مناصر شرقا إلى بني ميلك غربا مرورا بسيدي سميان وأغبال، والتي كانت وراء غلق الطرقات وشل حركة المرور بها.

كما تدخلت مصالح بلدية الداموس أقصى غرب تيبازة، صبيحة اليوم، لفتح الطريق الولائي رقم 03 في النقطة التي تربط بين منطقة بني حطيطة ولالاعودة من جراء تساقط الثلوج.

وتبقى مصالح ذات البلدية في تأهب للتدخل في حالة حدوث انقطاعات أخرى نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية.