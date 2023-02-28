رفض احترازات إدارة "الكناري"

تم رفض الاحترازات التي رفعتها إدارة فريق شبيبة القبائل ضد صفاء خميس مليانة، حول مباراة الدور 16 لكأس الجزائر لكرة القدم، التي جرت بتاريخ 21 فبراير، حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة.

وعرف اللقاء تأهل الصفاء (الرابطة الثانية هواة) الى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه على الشبيبة (2-0)، إلا أن إدارة "الكناري" (الناشط في بطولة الرابطة الاولى) تقدمت باحترازات ضد لاعبين من "سكاف"، أملا منها في اقتطاع "تأهل على البساط".

وتعلقت الاحترازات بكل من الثنائي أسامة عليلي ومهدي قادري، وبعد دراسة الملف، قررت اللجنة الانضباطية رفض احترازات شبيبة القبائل.

وبقيادة المدرب سمير زاوي، فاز الصفاء بفضل ثنائية سعد الدين صداحين (د 3) و قادري (د 59)، بعدما كان قد أقصى في الدور السابق ناد من الرابطة الاولى ويتعلق الأمر باتحاد بسكرة.

وفضلا عن اقصائه من منافسة الكأس، يحتل النادي الاصفر والاخضر، المرتبة الـ15 وما قبل الاخيرة في بطولة الرابطة الاولى المحترفة، برصيد 12 نقطة فقط.