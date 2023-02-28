وهران: وفاة و 3 جرحى في انهيار عمارة بحي بلاطو

توفي شخص عمره 58 سنة و جرح ثلاثة أشخاص، زوال اليوم، في انهيار عمارة بحي سيدي البشير ( بلاطو سابقا ) ، حسب بيان الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ، أن عناصر الحماية المدنية تدخلت لإنقاذ الأشخاص بعد إنهيار جزئي لسقف مرشات داخل بناية سكنية قديمة متكونة من أربعة طوابق ، الإنهيار كان على مستوى الطابق الرابع والثالت للعمارة .

حيث سجلت وفاة رجل يبلغ من العمر حوالي 58 سنة تم تحويل جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي، بالإضافة الى ثلاثة جرحى من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 56 إلى 65 سنة لهم إصابات متفاوتة تم إسعافهم في عين المكان.



