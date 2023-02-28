تندوف: توقيف عصابة لترويج المؤثرات العقلية

نجح عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الاول بولاية تندوف ، في وضع حد لنشاط مروجي المؤثرات العقلية.

وحسب ما توفر للخبر من معطيات فإن القضية تعود وقائعها الي معلومات واردة تفيد تورط اربعة اشخاص بترويج المؤثرات العقلية بأحياء تندوف ، ليتم بعد ذلك تأكيد المعطيات و اطلاق ابحاث و تحريات مع الترصد للمشتبه فيهم الذين تم تحديد مكان تواجدهم.

و أشارت ذات المعطيات أنه بمجرد تفطن المشتبه لحركة أفراد الشرطة قام احد الموقوفين برمي حقيبة داخل صهريج مائي التي كانت تحتوي على 62 علبة مؤثرات عقلية بمجموع 9225 كبسولة من وع بريقابالين 300 مغ ،ليتم على اثر ذلك توقيفهم و تحويلهم الي مقر الامن الحضري الاول تندوف للتحقيق معهم و انجاز ملف قضائي ضدهم.



