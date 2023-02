Algérie-Tunisie : proposition de création de zones industrielles communes à la frontière

La commission consulaire algéro-tuisienne tiendra une réunion de deux jours pour la première fois depuis 2018, pour discuter d’un certain nombre de questions liées aux affaires consulaires et à la circulation des personnes, résidence, travail et biens appartenant aux ressortissants des deux pays.

La réunion a examiné la possibilité de résoudre certains des problèmes en suspens et d’envisager des mécanismes pour l’opérationnalisation des accords antérieurs régissant le statut des ressortissants et la coopération consulaire et civile entre la Tunisie et l’Algérie.