ادرار: اختتام الملتقى الدولي الأول حول رهان صناعة المحتوى الرقمي



اختتم بعد ظهر اليوم بولاية ادرار فعاليات الملتقى الدولي الاول حول صناعة المحتوى الرقمي وتداعياته على الأمن الاجتماعي الملتقى الذي نظمته كلية الاعلام بجامعة أحمد درايعية بأدرار

حيث أشرف السيد" دياب بوسماعت" الأمين العام لولاية أدرار، وبحضور شرفي للسيد "خلادي سيدي محمد بوشناق" رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي،على إفتتاح فعاليات انطلاق هذا الملتقى الدولي ،بمشاركة 14 دولة اجنبية وعربية،

حيث تم إلقاء أزيد من 30 مداخلة علمية تمحور جلها حول مفهوم الإعلام الرقمي والتشريعات التى تحكمه في مختلف الدول المشاركة وكذا الرهان الذي ينتظر المؤثرين فيه والمتاثيرين به ثم علاقة كل ذالك بالأمن الاجتماعي

وبحسب رئس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور "سباعي محمد" استاذ بكلية الاعلام والاتصال بجامعة ادرار أن هذا الملتقى جاء في وقته خاصة بعد التأثير الواضح في كافة اامجالات و الذي أصبح يتركه ويفعله صناع المحتوى الرقمي وبالخصوص في مجتمعاتنا المحافظة مشيدا بالمشاركة الواسعة التى عرفها الملتقى سواء من لدن الاستاتدة المتدخلون او حتى الجمهور الحاضر من طالبة ومتابعين ومهتمين ،

وتجدر الاشارة الى ان الملتقى الدولي عرفا ايضا عديد المداخلات الدولية عن طريق تقنية الزوم على غرار مداخلة مداخلة وزير الإعلام المصري ورئس امناء اتحاد الاذاعات العربية الأسبق الدكتور " سامي شريف "و الدكتور رنين ابوخودة " نائب رئس جامعة العين بالإمارات.

و باحثون اخرون من السعودية والعراق وتونس وغيرهم ،

وحصوريا كانت ️️مداخلة للبروفسور سيدي أمحمد ولد السباعي من دولة موريتانيا ممثلا للوفود الخارجية كانت عباره عن سرد لواقع الاعلام الرقمي في المجتملعات الافريقية ، وفي ختام الملتقى تم توقيع إتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وجامعة ادرار



