إيران تطلق مناورات دفاعية جوية واسعة النطاق

أطلقت إيران، اليوم الثلاثاء، مناورات "مدافعو سماء الولاية 1401" الدفاعية الجوية واسعة النطاق.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المناورات تجري بمشاركة وحدات الدفاع الجوي لدى قوات الجيش والحرس الثوري.

ونقل التلفزيون عن العميد قادر رحيم زادة، قوله إن المناورات تجرى على مساحة تفوق مليون متر مربع من الأرضي الإيرانية، أي ما يعادل ثلثي المجال الجوي للبلاد.

وأضاف أن المناورات تشارك فيها مقاتلات وطائرات مسيرة وأجهزة رادار ومعدات حرب إلكترونية وأجهزة اتصالات، في خطوة تهدف لاختبار القدرات، في حال تعرضت المنشآت الحساسة لهجوم ما.