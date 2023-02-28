توقيف 3 مشعوذات يستهدفن المتمدرسات بالشلف

أوقفت فرقة الدرك الوطني ببلدية الهرانفة بالشلف ثلاث نساء يمتهن الشعوذة حيث ضبط لديهن طلاسم وحروز تستعمل في الشعوذة والسحر ،وحسب خلية الاتصال بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالشلف، فان المشعوذات الثلاثة تتراوح أعمارهن بين 30 و 60 سنة كن على متن سيارة تسير بسرعة مفرطة

حيث تم توقيفها وبعد إجراء عملية التفتيش الدقيق من طرف دركيات كتيبة الدرك بعين أمران، تم العثور بحوزتهن على مبلغ مالي تجاوز 20 مليون سنتيم وعدد من أقراط تلميذات متمدرسات كانت موجهة لاستعمالها في السحر والشعوذة التي تستهدف تلاميذ المؤسسات التربوية ،

وبفضل يقضة عناصر الدرك ، فقد تم وضع حد لنشاط النساء المشعوذات اللائي أثرن الرعب في الفترة الأخيرة في نفوس الأولياء بعد تناقل أخبار عن اعتداءاتهن على التلاميذ المتمدرسين بالوخز والاستيلاء على بعض مقتنيات الضحايا بهدف استعمالها في السحروالشعوذة ،

كما أظهرت التحريات أن المشعوذات الموقوفات يتمتعن بسجل حافل في ممارسة السحر والشعوذة وهن مسبوقات قضائيا بتهم النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة.

وأفاد ذات المصدر،أنه سيتم تقديم الموقوفات أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية