بومرداس: توقيف شبكة تنشط في مجال الصرف بطريقة مخالفة للتشريع

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن بومرداس من وضع حد لشبكة تضم شخصين تنشط في مجال الصرف ونقل رؤوس الأموال بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم، حسبما علم اليوم الثلاثاء من الأمن الولائي.

و أوضحت الملازم الأول، كرجاني هاجر، مسؤولة خلية الاتصال أن الفرقة الاقتصادية والمالية أوقفت شخصين (49 و59 سنة) ينحدران من إحدى بلديات الولاية، بعد تحريات كشفت بأن المشتبه فيهما كانا يقومان بإستغلال محل تجاري للتمويه من أجل ممارسة نشاط مشبوه في مجال الصرف.

و أضافت المتحدثة أنه تم ضبط بحوزة المشتبه فيهما إثر توقيفهما و تحويلهما للمصلحة المختصة، حوالي 5 مليون دج من عائدات بيع و شراء العملة الصعبة و مبلغ مالي بالعملة الأجنبية و آلة خاصة بحساب العملة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة بتهم تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها و توظيف قيم منقولة و شرائها و تسييرها و حفظها و بيعها والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية و ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص.