انطلاق معرض شاو الربيع ببرج بوعريريج

يحتضن رواق المركب الثقافي عائشة حدود ببرج بوعريريج ،على مدى أسبوع كامل فعاليات معرض شاو الربيع ،الذي تشارك فية عدة مؤسسات ،مختصة في الصناعات التقليدية من عدة ولايات، مثل خياطة القشابية ،و تربية النحل،و زيت الزيتون ،و التين المجفف،و الحلويات التقليدية بمختلف انواعها.

المعرض المنظم من طرف مديرية الشباب و الرياضة و مديرية الثقافة يعرف إقبالا كبيرا رغم برودة الطقس،جراء تساقط الثلوج في مرتفعات الولاية ،و جاء استعدادا للاحتفال بقدوم الربيع مع الفاتح من شهر مارس ، الذي تخرج فيه العائلات الى السهول المحيطة بالمدينة ،و الى كل مكان فيه خضرة ،محملة بالبرتقال و الحلويات و لمبرجة ،و غيرها مما يكفيها ليوم كامل تقضيه في حضن الطبيعة .