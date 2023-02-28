البويرة : والي الولاية يحذر رؤساء المجالس الشعبية

أكد عبد الكريم لعموري والي ولاية البويرة في تعليمة وجهت إلى رؤساء الدوائر لتبليغ رؤساء المجالس الشعبية أن مصالحه لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان السيرالحسن لمصالح البلديات ومرافقتها خدمة للصالح العام.

وجاء في التعليمة التي تحمل رقم 1377/م ت ش ع/ 05/و ش ع /2023، أنه لفت إنتباه تزايد طلبات المقابلة من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة ، رغم أن المجلس الشعبي البلدي هو الفضاء الأمثل للتشاور والمشاركة في سبيل التكفل بإنشغالات المواطنين ، ما يدل على غياب التواصل داخل هذه المجالس .

وأضاف أنه يطلب العمل على التجسيد الفعلي لمبدأ الديمقراطية التشاركية مع توسيع نطاقها إلى فعاليات المجتمع المدني والترفع عن الصراعات الشخصية وغير الموضوعية والتي من شأنها زعزعة إستقرار المجالس الشعبية البلدية .