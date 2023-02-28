بموافقة جزائرية .. "إيني" تستحوذ على "بي. بي" البريطانية

أعلنت شركة "إيني " الإيطالية، اليوم الثلاثاء عن اكتمال عملية الاستحواذ بصفة نهائية على أصول شركة "بريتيش بيتروليوم" (بي.بي) البريطانية في حقول عين صالح وعين أمناس بالجزائر.

وجاء في بيان لشركة "إيني" أن صفقة الاستحواذ التي “أغلقت” بشكل كامل، حصلت على موافقة السلطات الجزائرية، وكذا على موافقة هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية.

وتدار شركة "بريتيش بيتروليوم" بالشراكة مع شركة "سوناطراك" و"إيكوينور" النرويجية.

ووفقا للبيان، فإن إنتاج شركة "إيني" الموجودة بالجزائر منذ 1981 سيصل إلى 130 ألف برميل نفط يوميا بعد هذه الصفقة،

إضافة لبرامج التطوير الجارية فعليا في حوض "بركين"، وهذا ما يؤكد ، بحسب البيان ، على أنها "شركة الطاقة الأجنبية الرائدة من بين الشركات الناشطة في البلاد".