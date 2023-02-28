جزائري يحقق ابتكارا عالميا بقطر

تمكن العالم الجزائري ، هشام حمودي رفقة فريقه البحثي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، من عرض أول نهج لطباعة ثلاثية الأبعاد تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في العالم.

وأفاد بيان لجامعة حمد بن خليفة القطرية ، صدر الثلاثاء ، أن مؤسس برنامج بحوث التكنولوجيا الإحلالية استطاع الدكتور هشام حمودي استطاع ابتكار أسلوب " يدمج بسلاسة بين مفهوم التجميع الذاتي الجزيئي مع تكنولوجيا التصنيع المضافة، لإنتاج نوع جديد من المواد المعدنية العضوية أو الهجينة ذات الخصائص الفريدة".

وذكرت الجامعة في بيانها أن "هذا الإنجاز" سيمهد الطريق لـ "تطوير أجهزة وأنظمة جديدة ذات وظائف متقدمة ومعززة، مثل إطلاق جيل جديد من الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والخلايا الشمسية".

وأوضح البيان أن جامعة حمد بن خليفة تسعى لتعزيز وتطوير هذه التكنولوجيا لنشرها في الأسواق العالمية.

وانضمت الجامعة في تعاون بحثي مع معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا لـ"تطوير نظام شامل، يستخدم أسلوب الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في مجالات مختلفة على مستوى العالم" وفقا للبيان.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام حمودي هو خريج جامعة باتنة في الجزائر، حائز على شهادة دكتوراه في الكيمياء من جامعة باريس، ويشغل منصب كبير باحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة منذ 2015.