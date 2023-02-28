حوار حصري مع وزير القوات المسلحة البريطاني

كشف وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس ستيفان هيبي في لقاء مع "الخبر" اليوم ، أن زيارته للجزائ، سمحت لبلاده بفهم مواقفها بشأن قضايا الأمن الإقليمي.

وأكد جيمس هيبي أن الجزائر، "دولة رائدة إقليميا و لها دور فريد تلعبه في ضمان الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل" كما أعلن أن تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين يقوم على اتفاق مع المسؤولين الجزائريين من أجل عقد اجتماع للحوار العسكري المشترك الجزائري البريطاني قبل نهاية العام الجاري.

وأبدى المسؤول العسكري الرفيع، استعداد بريطانيا للتعاون مع الجزائر في مجال التصنيع الدفاعي و الأمني.

و بالنسبة للمملكة المتحدة فإن "شمال إفريقيا منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة لها " وقال أن "العلاقة مع الجزائر قوية جدا في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري" كما أبدى إعجاب القوات الملكية البريطانية وخاصة في البحرية بـ "الطاقة اللامحدودة والقدرات العالية لأداء نظرائهم الجزائريين."

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