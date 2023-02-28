بوتين يمنع استخدام كلمات أجنبية بين المسؤولين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء قانونًا يسعى إلى تشجيع الالتزام بقواعد اللغة الروسية الأدبية وتقييد استخدام الكلمات الأجنبية.

ووفقا لوثيقة نُشرت على موقع الحكومة الروسية ، سيتم استثناء الكلمات الأجنبية التي ليس لها مرادفات على نطاق واسع في اللغة الروسية.

وأفادت وكالة الانباء الروسية " تاس " ، أن بوتين أقر قانونًا يسعى إلى تشجيع الالتزام بقواعد اللغة الروسية الأدبية وتقييد استخدام الكلمات الأجنبية، وسيتم نشر قائمة الكلمات الممنوعة في قواميس وكتب مرجعية.

وينص القانون ، وفقا لـ"تاس" ، على أنه في حالة استخدام اللغة الروسية كلغة وطنية ، "يجب اتباع معايير اللغة الأدبية الروسية المعاصرة" ، مثل القواعد المسجلة في القواميس والكتب المرجعية وكتب القواعد.

وستُشكل لجنة حكومية تتكفل بإجراءات تجميع قائمة تتضمن الكلمات المحظورة ، والتي ستخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الوزراء، وفقا لذات المصدر.