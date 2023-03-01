التقلبات الجوية: طرق ومحاور مغلقة

شهدت عدة طرق ولائية ووطنية غلقا جراء التقلبات الجوية الأخيرة، حيث أعلنت وحدات الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، أن بعض الطرق والمحاور مغلقة بسبب التراكم الكثيف للثلوج.

وأوضح مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو و الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بالنسبة لولاية البويرة فالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول مغلق أيضا بسبب تراكم الثلوج.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى قرية تاخليشت بلدية شلاطة.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.