المدية: حجز سجائر أجنبية و محلية الصنع

تمكنت مصالح امن دائرة قصر البخاري جنوب المدية من حجز أكثر من 2360 وحدة من السجائر الأجنبية الصنع، و4130 وحدة من المفرقعات دخلت التراب الوطني عن طريق التهريب، بالإضافة إلى حجز 1150 وحدة سجائر محلية الصنع تنعدم للفوترة.

عملية الحجز جاءت على إثر عمليات شرطة قامت بها عناصر أمن الدائرة للأماكن المشبوهة، أين لفت انتباههم مركبة كان يقودها شخص مشبوه، وعند توقيفها وتفتيش صاحبها تم العثور بحوزته على قطعتين من المخدرات ومبلغ مالي، أين تم اقتياده إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه، وبناءا على إذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه تم العثور بداخله على كمية من السجائر الأجنبية الصنع دخلت التراب الوطني عن طريق التهريب، وكمية أخرى محلية الصنع تنعدم للفوترة، بالإضافة إلى كمية من المفرقعات مهربة، كما أسفرت العملية عن توقيف أحد شركائه الذي تم ضبطه بمنزل المشتبه فيه وهو يحاول تهريب المواد التي تم حجزها، بعد أن علم أن شريكه في قبضة الأمن، هذا الأخير تم توقيفه وحجز بحوزته كمية من السجائر كان بصدد تهريبها من منزل المشتبه فيه الرئيسي.

ليتم حجز الكمية المذكورة أنفا، وانجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما و تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين صدر في حقهما أمر إيداع مؤسسة إعادة التربية.