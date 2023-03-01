"لا سلام في المنطقة دون تقرير مصير الشعب الصحراوي"

افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوما برلمانيا من تنظيم المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تحت عنوان "لا لعرقلة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بوغالي أن كفاح الشعب الصحراوي هو كفاح عادل ونابغ من الثورة التحريرية، مضيفا أن دعم الجزائر تمليه مبادئ الحق والعدل ويتعزز يوما بعد يوم.

واعتبر بوغالي أن المناورات التي يقوم بها الاحتلال المغربي خطيرة على الشرعية الدولية، مؤكدا أنه لن يكون حل سوى بتمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير مصيره، الغير قابل للتنازل ولا التراجع ولا التخاذل.

وختم بوغالي كلمته " لا أمن ولا سلام في المنطقة وفي إفريقيا مادام هناك شعب يعاني من ويلات الاستعمار".