حجز 10 قناطير مخدرات قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة من 22 إلى 28 فيفري 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 65 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 10 قناطير و 31 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 267141 قرص مهلوس و 523 غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 859 شخصا وضبطت 43 مركبة و 145 مولدا كهربائيا و63 مطرقة ضغط و61,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 14 شخصا آخر وضبط 07 بنادق صيد و40 قنطار من مادة التبغ و4107 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 111 طن، حسب ذات البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 52558 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 488 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.