حصيلة تدخلات الحماية المدنية سنة 2022

كشف العقيد فاروق عاشور مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 199 ألف تدخل عام 2022.

وأبرز عاشور في تصريح للقناة الإذاعية الثانية، أنّ عناصر الحماية المدنية الجزائرية قاموا بالتدخلات الـ 199 ألفًا في مجالات الإجلاء الصحي، حوادث المرور والحرائق بأنواعها، فضلاً عن التدخلات الخاصة بالفيضانات والانهيارات، مع تسجيله نهوض الحماية المدنية بأكثر من 18 ألف عملية تحسيسية عبر الوطن.

ونوّه العقيد فاروق عاشور إلى الدور الكبير الذي قامت به الحماية المدنية الجزائرية وإسهامها في عمليات الإنقاذ والإجلاء إثر زلزال تركيا وسوريا، من خلال الفريق المرسل والإمكانيات المسخرة لذلك.

وأوضح المتحدث ذاته، أنّ المديرية العامة الحماية المدنية أنشأت فرقًا متخصصة في التدخل الأولي عبر مختلف وحداتها الولائية، مبرزًا أنّ المديرية العامة اعتمدت برنامجًا تكوينيًا خاصًا للرفع من مستوى إطاراتها وأعوانها عبر مختلف وحداتها الولائية.

وأضاف عاشور أنّ الحماية المدنية بالجزائر، تعتمد على التكنولوجيا في مختلف تدخلاتها، لتعزيز السلامة بصفة عامة على غرار استعمال" صور الساتيليت" في حالة حدوث كوارث طبيعية وإحصاء المناطق المتضررة.

وانتهى مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، إلى أنّ الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة، هو تعريف المواطنين بهذا الجهاز ومهامه وأدواره المتعددة في ضمان سلامة الأشخاص.