نيس: ثنائي" الخضر" مرشح لجائزة الأفضل

يتواجد كل من الدوليان الجزائريان، هشام بوداوي وبلال براهيمي ضمنة قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب خلال شهر فيفري.

وقدم اللاعبان آداء راقيا خلال المدة الماضية مع نيس ما جعلهما يحظيان بثقة المدرب ديديه ديـﭭار الذي لا يتوانى في الثناء عليهما.

وفي السياق ذاته يتواجد الجزائري الآخر، بدر الدين بوعناني ضمن نفس القائمة بعدما أصبح ركيزة مهمة في تعداد نيس.

يذكر أن بوعناني قد يلتحق بالمنتخب الوطني مستقبلا، وهو الذي ينشط حاليا مع المنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة وشارك مؤخرا رفقة " الديكة" في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.