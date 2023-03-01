رسميا .. المنتخب الأولمبي يواجه غانا

كشف اليوم الأربعاء، الاتحاد الجزائري عن ترسيم تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 عاما إلى الدور التصفوي الأخير المؤهل لكأس أمم إفريقيا للفئة ذاتها التي ستحتضنها المغرب في 2023.

وتأهل " الخضر" تلقائيا، بعد ترسيم عدم مشاركة منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات.

ووفق المصدر ذاته، ستواجه الجزائر منتخب غانا في 24 من مارس الجاري بملعب التاسع عشر ماي بعنابة ثم يوم الـ 28 من الشهر ذاته في مدينة كوماسي الغانية.

وكان المنتخب الوطني قد عاد إلى التصفيات بعد قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقصاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب إشراكه لاعبين خارج السن المحدد.