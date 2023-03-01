غليزان:حجز 940 كيلوغراما من اللحوم البيضاء الفاسدة

قامت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية غليزان بالتنسيق مع مصلحة النوعية، وقمع الغش لمديرية التجارة، ومفتش بيطري رئيسي تابع لمديرية الفلاحة، بخرجة ميدانية مشتركة لمراقبة محل تجـاري (تجارة بالتجزئة للحوم الطازجة المجمدة أو المثلجة) بأحد أحياء مدينة غليزان، أين تم رفع مخالفة عرض للبيع لحم فاسد لعدم احترام شروط النظافة، والنظافة الصحية المعمول بها قانونا، وكذا الذبح غير الشرعي.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (لحم الدجاج) غير صالحة للاستهلاك مقدرة ب 940 كلغ، كان صاحبها بصدد عرضها للبيع.

وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وتمس بشروط الصحة،والنظافة العموميتين، ليتـم تحويل المحجوزات، وإتلافها بمركز الردم التقني بحضور أعضاء اللجنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.