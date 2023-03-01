قتل الضبع جريمة يعاقب عليها القانون

حذرت اليوم مقاطعة الغابات ببني سليمان شرق المدية السكان من قتل حيوان الضبع مؤكدة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن قتل هذا الحيوان يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعت السكان المحليين المجاورين للغابة إلى عدم الخوف من هذا الحيوان وتفادي المفرغات العشوائية خاصة منهم الأشخاص الذين يمارسون نشاط تربية الدواجن حماية للغابة والأشخاص، كما طالبت السكان بالتعايش مع هذا الحيوان وعدم التعرض له مثلما كما كان السلف.

وأضاف بيان المقاطعة أن الضبع المخطط هو نوع أصلي من شمال إفريقيا عرف محيط هذا الحيوان تقلصا بسبب حرائق الغابات وتحويل محيطه الطبيعي إلى مناطق عمرانية كل هذه العوامل أدت إلى تصنيفه من طرف المنظمة العالمية لحماية الطبيعة كصنف محمي معرض للانقراض. وقد عرف مؤخرا تزايد في عملية تكاثره وخروجه مساءا بحثا عن الطعام.