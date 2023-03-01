صندوق "كاكوبات": أيام إعلامية لتشجيع الدفع الإلكتروني

فتحت الوكالات الولائية والجهوية للصّندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي (كاكوبات)، بداية من اليوم الأربعاء، أبوابها أمام المؤسسات والمشتركين في إطار الحملة التحسيسية والإعلامية لتشجيع خدمة الدفع الإلكتروني من خلال توسيع خدمة الدفع عن بعد أو عبر محطات الدفع الإلكتروني المتواجدة بالوكالات الولائية والجهوية للصندوق.

وحسب خلية الإعلام لصندوق "كاكوبات" فإن الأيام الإعلامية ستنظم طيلة شهر مارس الجاري لتحسيس زبائن الصندوق من أرباب العمل وأصحاب المؤسسات والمقاولين بأهمية الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد باستعمال البطاقات البنكية لتسديد الاشتراكات الخاصة بصندوق "كاكوبات" وخاصةً بالنسبة للحائزين على بطاقة الدفع الإلكتروني.