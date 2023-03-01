المدية: تنصيب 50 متمهنا بمجمع صيدال

جسد المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية الشهيد عبد الحق بن حمودة، اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والصناعات الصيدلانية، في تخصص الإنتاج الصيدلاني- نمط تمهين بالتناوب-. بوضع حيز الخدمة

وقد سمح تطبيق اتفاقية الشراكة حسب صفار باتي غلام مدير المعهد بإدراج تخصص الإنتاج الصيدلاني بالولاية لأول مرة، حيث سيتلقى المتمهن تكوينا نظريا وتكنولوجيا على مستوى مخابره بمعدل يومين في الأسبوع، في حين يتلقى المتمهنون، التكوين التطبيقي على مستوى مجمع صيدال بالمدية لمدة ثلاث أيام في الأسبوع.

ويشرف على تكوين هؤلاء بمخابر معهده أساتذة متخصصين في مجال الصناعة الصيدلانية، وفي ورشات علمية تتوفر على أجهزة متطورة، وقد تم انتقاء هؤلاء المتكونين من بين الذين يحوزون على مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة في المجال العلمي والتقني، كما تتوفر على هذه المخابر على كل الوسائل والإمكانيات البيداغوجية اللازمة.

وحسب صفار باتي فقد أطلق هذا المعهد هذا التخصص، في إطار اتفاقية تم إبرامها مع خمس مجمعات تابعة لمجمع صيدال، بكل من ولايات الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة والمدية، كما أن المتمهنين في هذا التخصص سيتلقون في هذه الفترة شبه راتب على مستوى المؤسسة-مكان التمهين- يبدأ من 20% من الأجر الوطني، كما قد انطلق هؤلاء فعليا في التمهين بداية هذا الأسبوع مع إطلاق السلطات المحلية لدورة فيفري 2023، كما تم تنصيبهم على مستوى مجمع صيدال بحضوره وحضور مدير مجمع صيدال.

ختتم مدير المعهد قوله بأن مؤسسته و إلى جانب هذا التخصص، نوفر إجمالي 14 تخصصا، منها صيانة المعدات الطبية” تخصص الأم، الكيمياء الصناعية، مراقبة النوعية، البيئة، تسيير المخزونات، الاكترونيك الصناعي، التركيب وصيانة أجهزه التبريد والتكييف، كما سيعمل هذا التخصص الإنتاج الصيدلاني الجديد على توفير يد عاملة مختصة ومؤهلة،تساعد في تقليص فاتورة استيراد الأدوية من الخارج، وهذا تطبيقا للسياسة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية.