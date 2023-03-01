حادثة الأستاذة ريحانة كادت تتكرر في البليدة

مكن تدخل مصالح وأعوان الأمن من منع تكرار جريمة ضد مربي تربوي بمتوسطة في البليدة، وذلك بعد القبض على تلميذ في السنة الثانية تمكن من التسلل عبر سور المؤسسة وانكشفت محاولته بالاعتداء بالسلاح، ما خلف صدمة بين الطاقم التربوي والتلاميذ.

ودعا المتحدث باسم الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ مصطفى بن قاسي في توضيح لـ"الخبر" أنهم مع تفعيل القوانين الرادعة بالمؤسسات التربوية، ومع تكثيف نشاط لجنة الإصغاء وفرقة الأحداث الأمنية، بتنظيم حملات توعوية ومحاضرات تحسيسية مع التلاميذ، خصوصا أمام المنحى التصاعدي للظاهرة عبر ولايات الوطن، فضلا عن ضرورة أن يكون للأولياء تدخل ومراقبة لسلوكيات أبنائهم، وضبطها وعلاجها في أوانها لتفادي وقوع الجريمة.

وبدوره كشف الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمساعد ومشرفي التربية إسماعيل البصري لـ"الخبر"، أنهم يلتمسون من رئيس الجمهورية تفعيل إجراءات صارمة تضمن لكل أفراد أسرة التربية الحماية اللازمة، وأن يتكون فيه قوانين ردعية ضد كل من يجرؤ على ارتكاب جرائم الاعتداء والعنف، مثل ما حدث وعرفته قطاعات أخرى، خاصة وأنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة تصاعدا في مثل هذه الجرائم الدخيلة على الوسط التربوي، والتي أصبح فيها "جناة " يستعملون أسلحة بيضاء، وهي الظاهرة التي توسعت وأصبح فيها الضحايا عرضة للاعتداء حتى خارج حرم المؤسسات التربوية، وهو ما يستوجب في السياق تعاملا وتشريحا من أخصائيين نفسانيين في علم الاجتماع لأجل البحث والكشف عن الدوافع والأسباب لعلاج الظاهرة وحبسها.