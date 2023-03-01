ثلوج كثيفة وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء ،في نشرية خاصة ،تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800الى900 متر،بسمك يتراوح بين 10الى 20سم بداية من الثالثة بعد زوال يوم الخميس إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة.

وأوضحت ذات المصالح ، إن الولايات المعنية هي المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، وكذالك قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة، خنشلة.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس. وذلك بداية من الثالثة بعد زوال يوم الخميس إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة.