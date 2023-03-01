المدية: قافلة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية

استمرارا للعمل الجواري والتكفل بالساكنه بالمناطق النائية عبر تراب ولاية المدية انطلقت اليوم قافلة تضامنية باتحاه المناطق النائية.

القافلة التي أشرفت على انطلاقتها السلطات الولائية من تنظيم جمعية آمل وعمل لذوي الإعاقة تحت شعار كلنا يد واحدة من اجل ذوي الإعاقة حيث تم تخصيص مساعدات طبية ،أفرشة وأغطية وأحهزة تدفئة ووسائل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

و قد أكد والي المدية على استمرارية برمجة قافلات تضامنية مماثلة تجوب كافة المداشر والقرى ومناطق الظل حيث يعتبر التكفل بساكنتها أولوية،كما ثمن الجهود المبذولة من قبل الجمعية لمرافقة المواطنين الى جانب مؤسسات الدولة.