رئيس حزب تونسي يوجه نداء إلى الرئيس تبون

وجه رئيس حزب تونسي، نداء إلى الرئيس عبد المجيد تبون، لدعوته لإصدار عفو في قضية التونسيين السبعة المحكوم عليهم في قضية تهريب، والذين أصدرت محكمة تبسة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في حقهم أمس.

ووجه رئيس حزب العمل والانجاز (منشق عن النهضة) عبد اللطيف المكي، رسالة وصفها " بالأخوية مفتوحة إلى الرئيس تبون، لمناشدته، وكتب "بغض الطرف عن تفاصيل القضية فقد مارست السلطات القضائية الجزائرية حقها كما تراه و أصبح الأمر بين أيديكم بحكم ما يخوله لكم الدستور و القانون الجزائريين من حق إصدار العفو ، لذلك أتوجه إليكم قصد إصدار عفو على هؤلاء الإخوة التونسيين الذين نزل عليهم الحكم نزول الصاعقة و لا طاقة لهم بتحمله دون ان تكون له انعكاسات سلبية عليهم و على عائلاتهم".

واعتبر المكي ان هذه القضية أخذت حيزا هامّا من اهتمام الرأي العام في تونس" نعلم جميعا أن هناك محاكمات لتونسيين بالجزائر و لجزائريين بتونس في إطار الحق السيادي لكل دولة في تطبيق قوانينها إلا أن قضية الحال قد اتخذت صبغة قضية رأي عام، و باعتباري أصيل منطقة الكاف فإني أعلم جيّدا مدى تداخل الحياة اليومية بين متساكني تلك المناطق الحدودية من التونسيين و الجزائريين مجسدين بذالك الأخوة الحقيقية بين الشعبين الشقيقين، كيف لا و هم ورثة ملحمة ساقية سيدي يوسف".

وعبر رئيس الحزب التونسي ، ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، عن أمله في أن يكون تفاعل الرئيس تبون"ايجابيا و سريعاّ"، مع هذا النداء.

وكان مجلس قضاء تبسة قد اصدر حكما بالسجن خمس سنوات في حق التونسيين بتهمة التهريب ، بعدما القبض عليهم في حافلة تم شحنها بكميات كبيرة من الزيت والمواد التموينية، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن لعشر سنوات.