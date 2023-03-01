رحيل اللاعب والمدرب الدولي السابق أحمد عراب

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن رحيل اللاعب والمدرب الدولي الجزائري السابق أحمد عراب، عن عمر ناهز 90 سنة.

كان المرحوم المولود يوم 19 مارس 1933 بالشلف يعتبرمن أكبر لاعبي المنتخب الوطني ،حمل أعراب ألوان المنتخب الوطني في 11 مناسبة بين 1963 و1967.

وبالإضافة إلى مشواره الطويل كلاعب، عمل المرحوم مدربًا ومسيّرًا، وكانت بدايته الكروية في موسم 1951 في فريق الوداد الرياضي لبلكور، قبل أن يخوض تجربة جديدة بفرنسا مع أندية بريف وليموج.

وعاد المرحوم من جديد إلى الجزائر عام 1963، ليلتحق بمنصب لاعب - مدرب في النادي الجديد في حيه بالعقيبة، الشباب الرياضي لبلوزداد، الذي نشأ بعد إدماج الوداد الرياضي لبلكور 1947 ونادي أتلتيك بلكور 1950.

وفضلأً عن فنياته، كان المرحوم يتمتع بروح الفوز والتألق، ما سمح له بتحقيق أول لقب موسم 1965، خاض بعدها تجربة في بوفاريك، قبل أن يعود مجددا لشباب بلوزداد موسم 1969 على رأس العارضة الفنية أين توج بالثنائية.

والتحق بعدها بالنادي الرياضي سوناطراك القبة (رائد القبة) أين كان موظفا في تلك المؤسسة الوطنية، وأشرف الفقيد لاحقًا على شباب بلوزداد، أين تُوّج بكأس الجزائر سنة 1978.

وإثر هذا المصاب الجلل، تقدّم العائلة الرياضية الكبيرة تعازيها الخالصة لعائلة المرحوم الذي قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية.