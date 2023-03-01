نفطال : تعميم العمل بأجهزة الدفع الالكتروني

أعلنت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال"، في بيان لها، عن تعميم العمل بأجهزة الدفع الالكتروني على مستوى جميع نقاط البيع التابعة لها، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس.

وعليه, فسيكون بوسع زبائن نفطال الدفع عن طريق بطاقات الدفع البيبنكية وبطاقة الذهبية بواسطة أجهزة الدفع الالكتروني التي ستوفرها بنك الجزائر الخارجي، حسب نفس المصدر.

ويأتي بناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي جاءت "تطبيقا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعميم استخدام أجهزة الدفع الالكتروني وإدراكا منها بأهمية مواكبة ومسايرة التطور التكنولوجي الرقمي"، حسب ذات المصدر.

وتهدف هذه الخطوة إلى "تسهيل وتحسين نوعية الخدمات التي توفرها لزبائنها وكذا تأمين المعاملات النقدية"، حسب البيان.