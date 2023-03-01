مراد يدعو إلى وضع إستراتيجية عربية لإدارة الكوارث الطبيعية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء من تونس، الى وضع استراتيجية عربية موحدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية.

وقال الوزير في كلمة له خلال أشغال الدورة ال40 لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه "لابد من العمل على اقتراح استراتيجية عربية موحدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية من خلال وضع آليات ملموسة وعملياتية للإنذار المبكر ِوالوقاية والتدخل".

كما شدد على أهمية مواصلة الجهود والمساعي العربية المشتركة في ظل منظومة دولية وإقليمية متسارعة تشهد تغيرات حادة على أصعدة مختلفة.

وذكر بأن انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر الفارط بالجزائر يعد "دليلا على تمسكنا بمشروع وحدتنا العربية".

وتابع قائلا: "انطلاقا من قناعتنا بأن الأمن والتنمية مطلبان متلازمان،قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،خلال القمة ال36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد يوم 16 فيفري2023 بأديس أبابا تخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية ترمي إلى دفع عجلة التنمية ودعم السلام والاستقرار في الدول الأفريقية".

وفي سياق متصل، أشار الوزير الى أن الجزائر قدمت مؤخرا، بصفتها المنسق القاري لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في افريقيا، "مقترحات عملية وملموسة لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء ترمي إلى إرساء الآليات المناسبة على مستوى منظمة الاتحاد الافريقي".

وأكد بهذا الخصوص أن "الحد من التبعات الخطيرة للأعمال الإجرامية يفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضـى، توطيد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على نحو يمكننا من التصدي لها بصورة فعالة، وذلك من خلال التركيز على العامل البشري وتعزيز قدراته وصقل الكفاءات المتواجدة ببلداننا في عدة ميادين

" ولم يفوت مراد المناسبة لينقل للمشاركين في هذه الدورة "تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, الذي يتابع باهتمام كبير أشغال دورتنا هذه ويتمنى لها كل التوفيق والنجاح".