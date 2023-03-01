أزيد من 1400 مهندس معماري جديد يؤدون اليمين القانونية

ينظم المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، غدا الخميس ، حفل تأدية اليمين القانونية لـ144 مهندسا معماريا بولاية الشلف بعد ذلك الذي شهدته ولاية أدرار، على ان تتبع العملية بخمس عمليات أخرى ،يؤدي فيها أزيد من 1400 مهندس معماري جديد اليمين القانونية.

وينتظر أن يشهد الحفل الذي تحتضنه دار الثقافة بولاية الشلف بحضور السلطات المحلية، مشاركة عديد الفاعلين في حقل المعمار في الجزائر، كما يضم إلى جانب مهندسي ولاية الشلف، المهندسون المعماريون الجدد من كل من ولايات البليدة، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى وغليزان.

ويأتي هذا الحدث، بحسب بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين اليوم ، تطبيقا للقوانين المنظمة لمهنة المهندس المعماري، ويُعتبر أول بوابة للمهندسين المعماريين المتخرجين الجدد الّذين أدّوا تدريبهم المهني، لدخول الحياة المهنية من بابها الواسع وبمسؤولية مهنية عالية، حيث يعد تأدية اليمين بمثابة وفاء والتزام أمام الله ثم أمام القانون، إذ يتعيّن على المهندس المعماري بعد تأديته اليمين القانونية الالتزام بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقه، كما يتعيّن عليه السّهر على تطبيق للقوانين المنظمة للمهنة، والخضوع للضمير المهني النابع من نزاهة واحترام وصرامة تطبيق قوانين الجمهوريّة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق المنفعة العامة في هذا المجال، لاسيما الحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة، والعمل على ترقيته بما يحفظ هويتنا الحضارية الضاربة في عمق تاريخ الأمة الجزائرية.

وذكر بيان مجلس النقابة أن حفل تأدية اليمين بولاية الشلف، يعدّ الثاني من نوعه هذا العام بعد ذاك الذي شهدته ولاية أدرار في الـ23 فبراير المنقضي، وعرف تأدية 32 مهندسا معماريا لليمين القانونية من معظم ولايات الجنوب الغربي للوطن على غرار تيميمون، بشار، تندوف، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام وأدرار.

وقد برمج المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، سبع حفلات لتأدية اليمين عبر مختلف مناطق الوطن، بدأت بأدرار ثم تليها ولاية الشلف على أن تتبعها بكل من وهران، ورقلة، قسنطينة، المسيلة وبجاية.