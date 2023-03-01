البويرة : حجز لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك

تمكنت عناصرأمن دائرة بئرغبالو (35) كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة من حجز كمية من اللحوم الحمراء قدر وزنها بـ 157,94كلغ غير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسب بيان أمن ولاية البويرة ، فان العملية تمت على إثر نقطة مراقبة فجائية بوسط المدينة، أين تم توقيف سيارة سياحية من نوع بولو فولسفاغن، و بعد المراقبة الروتينية للمركبة، تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة على 06هياكل من الغنم جنس أنثى بالإضافة إلى الأحشاء و الرؤوس، .

وخلال مراحل التفتيش تبيّن لهم إنعدام الشهادة البيطرية، عدم إجراء الرقابة البيطرية بعد الذبح مع عدم مراعاة شروط النقل و التبريد وبعد التنسيق مع مصالح التجارة والطبيب البيطري قدر وزنها بـ 157,94كلغ، تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري مع إنعدام الشهادة البيطرية.

وأضيف أنه وعملا بالإجراءات تم إتلاف كمية اللحوم المحجوزة بمركز الردم التقني للنفايات العمومية ببلدية بئر غبالو، كما تم إنجاز ملف قضائي في حق المخالف ، حيث تم إرساله للنيابة المختصة إقليميا.