المجلس الشعبي الوطني: تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر - رواندا

تمت اليوم الأربعاء ،بمقر المجلس الشعبي الوطني،مراسم تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر - رواندا،بحضور رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، وممثل عن وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وقد ذكر بالمناسبة السيد عبد الله عماري، نائب رئيس المجلس،رئيس مجموعة الصداقة،بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين،المبنية على التضامن،والاحترام،ومؤكدا على الدعم المتبادل في المنظمات الإقليمية والدولية،ومشيرا في ذات الصدد أن هذه المجموعة البرلمانية للصداقة ستشكل مكسبا يضاف إلى رصيد العلاقات بين البلدين،وإطارا لطرح الأفكار والاقتراحات وتبادل الخبرات.

من جهته،أوضح ممثل وزارة الخارجية بأن مجموعة الصداقة الجزائرية الرواندية ستسهم في تدعيم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز روابط الأخوة والصداقة بين البلدين خصوصا وأنهما يشتركان في عديد المواقف ذات العلاقة بنصرة القضايا العادلة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.