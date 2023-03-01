إدانة الإرهابي المكنى "أبو الدحداح " بـ8 سنوات سجنا نافذا

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، صباح اليوم الأربعاء، الارهابي الموقوف زرقان حسن المكنى "أبو الدحداح" بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا.

كما سلطت عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الإرهابيين الموقوفين لزول اسماعين وعباس الوناس، المتابعين في نفس القضية.

وقد تمت متابعة هؤلاء الإرهابيين ومتهمين آخرين في هذه القضية بتهم تتعلق بـ"جنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، حمل سلاح حربي وذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة وحيازة مواد متفجرة"، بالإضافة إلى "جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد" و"المشاركة في جماعة ارهابية مسلحة".

وفي نفس القضية أيضا، تمت إدانة عدد من المتهمين الفارين بالسجن المؤبد مع تأييد أمر إلقاء القبض في حقهم.

للتذكير، فإن الإرهابي المكنى "أبو الدحداح" كان قد ألقي القبض عليه في ديسمبر 2020 من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي, وذلك خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار بولاية جيجل.