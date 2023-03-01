المدية: تلميذ يضرم النار في جسمه

اهتزت مساء اليوم بلدية عين بوسيف جنوب شرق المدية في سابقة هي الاولى من نوعها على اقدام تلميذ حرق نفسه بمتوسطة خيثر يحي وقد تم تحويل التلميذ البالغ من العمر 14سنة الى مستشفى الدويرة بالعاصمة المختص في معالجة الحروق.

ولم تتسرب اية تفاصيل عن سبب الحادث والوسيلة المستعملة ، حيث تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة التي اثارت الكثير من الأسى والحزن ،وتساءل اصحاب التعاليق كثيرا عن السبب الذي ارغم تلميذ في عمر الزهور عن الاقدام على هذا الفعل الذي بات ينذر بمخاوف عديدة عن مستقبل ابناءنا محملين المسؤولية للاولياء بالدرجة الاولى.



