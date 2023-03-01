"عدل" تجتمع بشأن موقع مفتاح

ترأس، اليوم الأربعاء ، الأمين العام لوزارة السكن و العمران المدينة بمقر المديرية العام لوكالة عدل ، إجتماعا تقني تنسيقي مع المدير العام للسكن بالوزارة الوصية حضره المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل فيصل زيتوني،و إطارات من الوزارة، خصص لموقع عدل بمفتاح.

و جاء في بيان وزارة السكن أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير السكن و العمران و المدينة ، ترأس اليوم 01 مارس 2023 ، الأمين العام لوزارة السكن و العمران المدينة بمقر المديرية العام لوكالة عدل ، إجتماعا تقني تنسيقي المدير العام للسكن بالوزارة الوصية حضره المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل فيصل زيتوني، و مستشارة بذات الوزارة و المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع ، المدير المركزي لتسيير العمليات و المدير الجهوي وكالة عدل الجزائر غرب و مكتب الدراسات المكلف بمتابعة مشروع 4000 + 2500 مسكن صيغة البيع بالإيجار مفتاح" .

وأستهل الإجتماع بالإستماع إلى عرض مفصل عن مختلف الأشغال الداخلية بالموقع و عن مختلف شبكات الربط الخارجية للموقع - صرف صحي - كهرباء - غاز - ماء - و إقتراحات قدمها مكتب الدراسات.

و أضاف البيان أنه تقرر ضرورة تسريع مختلف الأشغال داخل الموقع من أجل تسليمه في أقرب الآجال، تسريع مختلف أشغال شبكات الربط بالغاز و الكهرباء و الماء وصرف صحي و شبكة مختلف الطرقات أولوية و ثانونية .

كما ألح على ضرورة تسريع الدراسات المتعلقة بالأشغال الخارجية من أجل ربط و توصيل الموقع بمختلف الشبكات .

و قررت الوزارة أخذ على عاتقها الأشغال الخراجية للموقع - أشغال الربط بالمياه الشروب ، أشغال ربط الصرف الصحي الخارجي و نقلها الى محطة ضخ الصرف الصحي ، أشغال توصيل الكهرباء و أشغال تهيئة الطرقات الخارجية بما في ذلك الطريق الذي يربط 4000 و حدة سكنية و 2500 وحدة سكنية و تأتي هذه الإجراءات بهدف تسليم الموقع كاملا 6500 في أقرب الآجال ، وهذا تنفيذا للتعليمات التي أسداها وزير السكن و العمران و المدينة السيد محمد طارق بلعريبي .