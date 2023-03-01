المجلس الشعبي الوطني : نائب الرئيس يستقبل المدير العام لمؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية

استقبل السيد عبد الله عماري نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالاتصال،والثقافة والنشر،والتكوين،بمقر المجلس،السيد أنتوني سميث،المدير العام لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، برفقة السيدة تشام واردل سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى،وإيرلندا الشمالية لدى الجزائر، وكان اللقاء بحضور إطارات المجلس.

وقد كان اللقاء فرصة للطرفين لتقييم برنامج التعاون القائم بين البرلمان الجزائري،ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية،وسبل تعزيزه وتطويره من خلال توسيع برامج التكوين،وتبادل الخبرات مع مراكز التدريب الإقليمية والدولية،لصالح البرلمانيين وإطارات الهيئة التشريعية.