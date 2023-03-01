الجلفة: تفكيك شبكة المتاجرة بالمخدرات بعين وسارة

مثل اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة بالجلفة، أربعة أشخاص بتهمة جناية المتاجرة بالمخدرات وجنحة تبييض الأموال، حيث أمر بإيداع متهمين اثنين الحبس المؤقت، فيما فرض الرقابة القضائية على اثنين آخرين .

وأوضحت مصادر "الخبر"، أن تفكيك هذه الشبكة التي تحترف الجريمة ذات البعد الدولي جاء على اثر تلقي المصالح الأمنية بمغنية بولاية تلمسان معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية دولية بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات إلى مدينة عين وسارة بالجلفة، وعليه باشرت ذات المصالح تحرياتها في القضية وتنشيط عنصر الاستعلام من خلال ترصد تحركات المشتبه فيهم مع إعداد خطة أمنية مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة في حالة تلبس مع حجز12 كلغ من الكيف المعالج، بعدما تم توقيف أفراد بالمدخل الغربي لمدينة عين وسارة داخل محطة خدمات على متن مركبة سياحية كان يستغلها احد أفراد الشبكة القادم من قرية العقيد عباس بتلمسان بمعية أخته المسبوقة قضائيا والتي كانت ترتدي لباسا شرعيا (جلباب) من أجل التمويه.

و صرحت المعنية لرجال الامن بعد استجوابها أنهم قدموا من ولاية تلمسان من اجل تأدية واجب العزاء لصديق أخيها في وفاة والده.

وبعد تفتيش دقيق للمركبة عثر على كمية المخدرات مخبأة داخل خزان وقود السيارة بطريقة محكمة .

ووفق ذات المصدر فان التحقيق استمر وكشف عن هوية شخص رابع تم القبض عليه وسط مدينة عين وسارة، ليتم بعد إتمام الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيهم المشكلين لعناصر الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة اين تم بعد إحالة ملفهم على قاضي التحقيق لذات المحكمة إيداع اثنين من الموقوفين الحبس المؤقت ووضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.

في انتظار مواصلة التحقيق وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية أسفرت أيضا عن حجز مركبتين سياحيتين وهواتف نقالة.