وفاة البروفيسور سليمان شيتور

توفي، اليوم، البروفيسور سليمان شيتور المختص في طب العظام ورئيس مصلحة طب العظام بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة، كان من أوائل الأطباء المختصين بعد الإستقلال مباشرة. ساهم رفقة زوجته البروفيسور حفيظة شيتور بومنجل في تأسيس شبكة " وسيلة" الوطنية و افنى حياته في تكوين الأطباء في مجال اختصاصه.

زوجته هي ابنة مناضل الحركة الوطنية والمجاهد احمد بومنجل رفيق فرحات عباس في الاتحاد الديمقراطي لاح باب البيان قبل التحاقه بالثورة التحريرية.

البروفيسور شيتور من مواليد قرية اغيل علي ببجاية و هو ابن الحسين و نوارة اومزيان. كان الفقيد من أوائل الأطباء الذين تكفلوا لإعادة فتح مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة رفقة مجموعة من الأطباء.