رئيس بلدية اسطنبول: الزلزال الكبير سيحدث عاجلا أم آجلا

قال رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، إنه يجب العمل بشكل حثيث جدا لحماية المدينة، لأن الزلزال الكبير، سيحدث في اسطنبول، عاجلا أم آجلا.



وخلال مؤتمر صحافي للإعلان عن خطة تحمل عنوان "تعبئة شاملة لزلزال اسطنبول"، قال إمام أوغلو: "على الجميع أن يدرك أن الزلزال الكبير، سيحدث في اسطنبول، عاجلا أم آجلا، ولذلك يتعين علينا أن نعمل بشكل حثيث جدا لحماية المدينة، إن كنا نريد جميعا أن تبقى فيها حياة".



وشدد على أنه "يجب أن ننجح في مهمتنا، كما نجحوا في كاليفورنيا والمكسيك واليابان وغيرها من المناطق حول العالم".



وتقدر الجهات المختصة في تركيا، بأن عشرات آلاف المباني في مدينة اسطنبول معرضة للانهيار الكامل، حال وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة، ما يعني أن كارثة كبيرة قد تحدث



يذكر أن مدينة اسطنبول، يعيش فيها نحو 20 مليون إنسان، وهي أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاما، وتقع على خط الصدع الزلزالي الذي يمر من منطقة مرمرة