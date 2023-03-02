المدية: تسرب المياه القذرة يهدد سكان البواعيش

دق سكان بلدية البواعيش هذه الايام ناقوس الخطر جراء انسداد قنوات الصرف الصحي وتسرب المياه القذرة على مستوى بعض شوارع البلدية لتنتشر الروائح الكريهة في مشهد مقزز، حيث بات الوضع هذه الايام يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين و خاصة تلاميذ المدارس لمختلف الاطوار ، الذين يجوبون شوارع البلدية للالتحاق بمقاعد الدراسة، مخافة انتشار الامراض المعدية و القوارض والحشرات، ورغم تدخل مصالح مكتب النظافة وعمال ديوان التطهير لفرع الشهبونية، الا ان الامر ظل على حاله هذه الايام و بات يستدعي تدخلا عاجلا ، وهو ما دفع مكتب المجتمع المدني الى توجيه رسالة الى السلطات الولائية للتدخل لتجديد شبكة قنوات الصرف الصحي التي تم انجازها منذ الثمانينات.